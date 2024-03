El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha destituït aquest dimarts al fins ara secretari general de Ports de l'Estat, Álvaro Sánchez Manzanares, a qui el jutge Ismael Moreno considera el contacte de la trama corrupta de Koldo García Izaguirre amb aquest organisme públic del Ministeri de Transports, segons confirmen fonts de la cartera a aquesta redacció.

La decisió del ministre es produeix després que El Periódico de España, del grup Prensa Ibérica, avancés que els dirigents de Ports de l'Estat havien ocultat a Hisenda la seva relació amb el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama. Aquesta conclusió es desprèn de l'informe que l'Oficina Nacional d'Inspecció del Frau (ONIF), un organisme dependent de l'Agència Tributària, va lliurar el passat 2 de febrer al jutge que instrueix el cas en l'Audiència Nacional.

Rodríguez Dapena

En concret, va ser l'actual president de Ports de l'Estat, Álvaro Rodríguez Dapena, qui de manera literal va negar que aquesta institució pública hagués mantingut relacions amb els integrants de la xarxa que va guanyar 16 milions amb les mascaretes: "Aquest organisme públic mai ha tingut relació o cap vincle amb les citades empreses ni amb el senyor Víctor Gonzalo de Aldama Delgado", va dir aquest càrrec.

No obstant això, la recerca desenvolupada per la Unitat Central Operativa (UCO) ha determinat que el destituït aquest dimarts havia mantingut diferents contactes amb Koldo García Izaguirre; al mateix temps que va intercanviar missatges amb el "comisionista facilitador" de la xarxa corrupta, Víctor de Aldama, que van fructificar en un contracte de 20 milions d'euros per a la compra de mascaretes.