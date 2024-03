Es tractava de reconèixer la labor de dones que han destacat en diferents àmbits professionals. Però el gran protagonisme se li ha concedit a una que no ha pogut pujar a l'escenari perquè no pot sortir del seu país i així la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha fet virar l'acte de reivindicació de les dones que se celebra cada any en la Real Casa de Correus cap a un altre en defensa dels opositors veneçolans i en contra el règim de Nicolás Maduro. Però també en un en el qual ha reivindicat els homes com a "víctimes" en moltes situacions, criticant la "revolució feminista" actual que fabrica "problemes paral·lels", tal com ha explicat El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Ayuso ha apostat així per un feminisme clàssic, rebutjant els moviments feministes de l'esquerra que en els últims anys ha representat l'exministra Irene Montero. Si el Dia Internacional de la Dona "va néixer com a celebració per la poca incorporació al mercat laboral", ha explicat, avui dia s'utilitza per a celebrar "la normalitat". Però en la seva opinió, estem davant una "revolució ideologitzada" on en lloc de "acabar amb reductes masclistes" en les agendes polítiques a vegades "s'obliden del 50% de la població".

Així, després d'enumerar les diferents situacions en les quals els homes copen les pitjors estadístiques, com a "víctimes" de la guerra, de la drogodependència o els "accidents laborals", s'ha preguntat de manera irònica "quan és el Dia de l'home" per a mostrar també les seves reivindicacions. "Aquí no sobra ningú", ha sentenciat en defensa dels homes. Ho ha fet just després d'assegurar que "amb el moviment feminista que volia la igualtat davant la llei i les oportunitats de la dona, guanyem tots. Però la revolució feminista la va substituir i es va orquestrar l'atac a l'home, a la família, a la mare i la maternitat, entre altres qüestions".

En la seva opinió s'han imposat "lleis ideològiques" i hi ha sectors que descriuen la maternitat "com a pèrdua de llibertat o estereotip antic" i s'ha llançat contra "països que ha emprès campanyes per a acabar amb nenes no nascudes com un mètode d'enginyeria social". Aquesta declaració arriba just l'endemà passat que a Bucarest critiqués que França hagi inclòs l'avortament com un dret constitucional.

Veneçuela

Però abans de la seva dissertació sobre el feminisme, Ayuso ha començat recordant als vuit premiats de la Comunitat de Madrid, apuntant en parlar de les dones veneçolanes i afganeses, representades entre les guardonades, que "fer que vivim en un món d'opressió és injust tenint en compte el que passa" a altres llocs, "encara que sempre hi ha molta feina per fer".

Marina Collado Machado és fundadora del moviment Vente Venezuela i candidata a les pròximes eleccions del país que se celebren enguany. A l'escenari hi ha pujat la seva filla per a recollir el premi, mentre la seva mare es connectava a través d'una videotrucada. Ha donat les gràcies i explicat la seva situació breument, però Díaz Ayuso ha agafat el micròfon i ha llançat dues preguntes clau perquè Collado pogués llançar els seus missatges de campanya: "On ets, estàs en un lloc ocult?" i "quin futur queda al davant a Veneçuela tenint en compte que el règim dictatorial intentarà que no hi hagi eleccions lliures?". Això ha servit perquè Collado expliqués que des de fa 10 anys "el règim li impedeix "sortir de Veneçuela" i que porta tota la setmana "recorrent els Andes" però sense especificar on es troba.

Així, l'acte del Dia Internacional de la Dona s'ha convertit a la Puerta del Sol en un de suport a l'oposició de Maduro, en el qual Collado ha detallat que companys seus han estat "detinguts", que "venen dies tremendament perillosos" per a ella i el seu equip, que les "amenaces són cada dia més forts", que la "policia política i militar" els "segueix" per a evitar que puguin fer la seva campanya, encara que s'ha mostrat convençuda que "el país s'ha despertat i s'ha descobert el col·lapse i el drama" mentre Ayuso assentia davant el públic.

Després, ja durant la seva intervenció, la presidenta sí ha reivindicat la labor de la resta dels premiats per la seva "vocació" i ser "persones espectaculars", dedicant unes paraules d'elogi a cadascuna d'elles.

Les premiades

En aquesta edició dels reconeixements que concedeix la Comunitat de Madrid també han estat premiades un grup de nou juristes afganeses, refugiades a Madrid des que van abandonar el seu país el 2021 després de l'arribada dels talibans al Govern. Igualment, han estat guardonades. Al costat d'elles, Alba Sánchez, biotecnòloga; Eva Gallego, educadora infantil, ramadera i alcaldessa de Madarcos; María Galán, economista i responsable del projecte Babies Uganda; Cristina Gutiérrez, pilot i guanyadora del Ral·li Dakar; María Rosa Bonet, empresària vinculada a projectes socials; Annika Coll Eriksson, oficial cap de l'equip de resposta immediata de bombers de la Comunitat de Madrid, el ERICAM,

I en aquesta ocasió són també reconeguts dos homes per la seva activitat en ajuda de les dones: David Esteban, guàrdia civil que va evitar la mort d'una dona a les mans de la seva parella, i Joshua Alonso, la mare de la qual va ser assassinada per la seva parella i ara fa xerrades amb les quals ajuda a altres famílies.