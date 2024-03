Margarita Robles avisa que l’amenaça de guerra és “absoluta” i constata que “la societat no n'és del tot conscient”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avisat que l’amenaça de guerra és “total i absoluta” i constata que “la societat no n'és del tot conscient”. “És un moment crucial per a Europa”, ha assegurat la ministra en una entrevista a ‘La Vanguardia’, on Robles ha remarcat que “no cal més que escoltar les últimes declaracions de Putin, en què parla de la possibilitat d’agressions nuclears”. “Europa ha de ser conscient que el perill està molt a prop; no és una pura hipòtesi, és real”, ha insistit la ministra, que ha apuntat que els països frontereres amb Rússia ho perceben molt bé, però els del sud potser no tenen aquesta consciència. “Però la civilització pot ser atacada per persones sense escrúpols com Putin”, ha reblat.

Robles ha constatat que Putin “és una enorme amenaça per als països limítrofs, però també per a la comunitat internacional en el seu conjunt”. “Avui en dia, un míssil balístic pot arribar perfectament des de Rússia a Espanya”, ha avisat la ministra, que ha volgut fer una crida d’atenció a la societat espanyola. “A vegades tinc la percepció que no som conscients de l’enorme perill que hi ha en aquest moment”, ha dit, i s’ha referit a Ucraïna, però també a Gaza i al Sahel.

La ministra ha dit que la situació ara és “molt difícil” després de dos anys de guerra. Al seu parer, Ucraïna necessita seguir mantenint el suport europeu i de l’Aliança Atlàntica. “Espero que tots els aliats seguim donant suport a Ucraïna, perquè ens estem jugant la raó de ser d’Europa”, ha continuat Robles, que ha afegit que la posició d’Estats Units també és molt important, de suport total ara amb l’administració de Joe Biden.

Ha reconegut que tot i que Putin pensava que en deu dies derrotaria Zelenski, la situació és més difícil per a Ucraïna ara que per a Rússia. Malgrat tot, ha remarcat que la moral ucraïnesa està “molt alta”. Segons ella, Ucraïna ha de fer un esforç per guanyar la guerra. “És veritat que tots vam pensar que la contraofensiva de l’estiu passat seria més exitosa, però no això cal deprimir-se”, ha afegit.

Pel que fa a l’enviament de soldats, ha opinat que això suposaria una escalada, i això cal evitar-ho de totes totes, perquè podria suposar, ha dit, la possibilitat que la guerra s’estengués. “Les tropes espanyoles ni estan ni estaran a Ucraïna”, ha garantit.

Robles ha reconegut que les declaracions de Donald Trump són “absolutament preocupants” quan diu que Estats Units no ajudaria un país de l’OTAN que no dediqui el 2% del seu PIB a defensa en cas d’un atac de Rússia.