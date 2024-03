El vaixell que ha esfondrat el pont de Baltimore ja havia provocat un accident a Anvers

El vaixell de càrrega que ha xocat contra el pont Francis Scott Key de Baltimore (els EUA), un vaixell amb bandera de Singapur de gairebé 300 metres d'eslora anomenat Dali, va ser protagonista d'una altra col·lisió al port d'Anvers l'11 de juliol de 2016, durant una de les diverses escales que va fer a Bèlgica entre els anys 2015 i 2019. En aquella ocasió, segons han confirmat a El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que aquest diari, des de la infraestructura portuària, "va resultar danyat un mur del moll".

Segons la web especialitzada, 'Shipwrecklog', el Dali estava maniobrant per a abandonar la terminal de contenidors i dirigir-se al port de Bremen quan la proa del vaixell va girar i la popa va xocar contra el mur del moll. El vaixell va patir danys importants en diversos metres del casc, encara que es va mantenir a flotació. No hi ha notícies sobre possibles ferits ni contaminació, encara que el Dali va ser retingut a Anvers per a la seva reparació i inspecció.

Per altra banda, la web 'Vesselfinder' apunta que en aquells dies les condicions metereològiques eren bones i que la col·lisió es va deure a un error del capità i el pilot. També lel moll va patir danys i les autoritats portuàries van decidir tancar-lo per motius de seguretat.

"Després d'un accident, sempre es duu a terme una recerca per part d'experts independents per a determinar els danys. En aquest cas, la va dur a terme la comissió nàutica", ha explicat la responsable de comunicació del port, Elke Verbeelen, sense donar detalls sobre la causa de la col·lusió, ni les conclusions de l'incident ni les mesures adoptades llavors.

La mateixa portaveu assenyala que l'embarcació només hauria pogut abandonar el port després de constatar l'estat de navegabilitat de l'embarcació. "En cas d'incident, un vaixell només pot abandonar el port després que els experts hagin determinat que pot navegar amb seguretat", assenyala.