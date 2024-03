Una jove addicta a vapejar explica el seu cas: "Podria morir als 40 o 50 anys"

Els experts ja fa temps que han donat l'avís d'alarma: cal prevenir i reduir l'ús de vapejadors de tabac entre joves i adolescents. Darrere d'aquesta moda cada vegada més estesa es troba l'augment de malalties com l'ictus a edats primerenques.

Les últimes campanyes han anat dirigides als efectes perniciosos per a la salut dels cigarrets electrònics i el seu impacte mediambiental, posant el focus en la població femenina, que constitueix el principal grup de consum.

Un de cada set adolescents vapegen amb el cigarret electrònic, però "vapejar" no és segur, ja que no tan sols és l'avantsala al consum de tabac, sinó que un vapejador conté metalls pesants com el plom, compostos orgànics volàtils i agent carcinògens que poden danyar directament el desenvolupament del cervell d'un adolescent, especialment les parts que controlen l'aprenentatge, l'estat d'ànim i els impulsos.

Una jove explica el seu cas

Una adolescent que s'assenyala a si mateixa com a “addicta a vapejar” ha demanat que es prohibeixin els dispositius després que el seu pulmó dret col·lapsés dues vegades i patís lesions permanents.

“Mai penses que et passaran aquest tipus de coses, però em va passar a mi. Vaig sentir com si el meu pulmó estigués cremant”, va explicar Karlee Ozkurt, de 20 anys, resident de Wisconsin, als EUA.

"Vaig caure en el parany de pensar que vapejar era genial", va confessar Ozkurt. “Però és estúpid. No em vaig adonar fins que va ser massa tard”.

Ella va començar a vapejar als 15 anys, en veure que els seus companys més grans també ho feien.

Amb el temps, Ozkurt es va acostumar a la sensació d'inhalar i es va tornar addicta al "brunzit del vapejador", especialment si estava ansiosa o estressada.

Col·lapse del pulmó dret

Tres anys després, el pulmó dret d'Ozkurt va col·lapsar el novembre de 2021 mentre vapejava en el lavabo de la feina.

“De sobte vaig sentir com si m'haguessin estripat un múscul de l'esquena. Aproximadament una hora després, vaig començar a tenir sibilàncies”, va recordar Ozkurt, assenyalant que la van enviar a casa des de la feina però no va pensar que el dolor fos “prou greu” per anar a Urgències.

“Però després d'una nit d'insomni, encara tenia el mateix dolor i no podia respirar. Vaig sentir que m'estava morint”, va continuar. “Vaig anar al centre de salut sense cita prèvia i els vaig explicar els meus símptomes: dolor en el pit, dificultat per respirar i dolor d'esquena. Em van enviar a urgències immediatament”.

Una radiografia de tòrax va revelar que el pulmó dret d'Ozkurt s'havia col·lapsat en un 50%.

Els metges el van tornar a inflar manualment amb una xeringa, però li van advertir que deixés de vapejar si no volia que tornés a succeir.

Després de tres mesos d'intentar deixar l'hàbit, Ozkurt va començar a vapejar regularment novament.

El novembre de 2022, el seu pulmó va tornar a col·lapsar després de suportar un fort refredat en el pit durant mesos.

Es va sotmetre a una cirurgia per fusionar el seu pulmó amb la paret toràcica.

"Després d'una tomografia computada i d'operar-me el pulmó, el meu metge va notar algunes cicatrius reals en la part inferior i al llarg d'aquest", va compartir Ozkurt. “Quan vaig estar conscient, li vaig preguntar què podria haver-ho causat i em va dir que sens dubte es devia al vapeig”.

Al cap d'un any i quatre mesos d'un “hàbit intermitent”, Ozkurt va deixar definitivament el vaporitzador el 28 de febrer i espera no tornar a usar-lo mai més.

Està prenent 1 mil·ligram de Chantix, una pastilla que interfereix amb la nicotina en el cervell per evitar que els fumadors no la gaudeixin tant, i ara "finalment" està en camí d'acabar el seu primer mes complet sense vapejar.

Però Ozkurt tem els efectes a llarg termini d'anys de vapeig en la salut.

“Encara no sé si he causat un mal irreparable perquè desconeixem els efectes a llarg termini”, va lamentar. "Podria morir als 40 o 50 anys, i tot a causa d'un hàbit de cinc anys en què em van pressionar els meus companys".