L'exactor porno Nacho Vidal serà jutjat per la mort de José Luis Abad durant un ritual xamànic

L'Audiència de València ha revocat el sobreseïment provisional de la causa seguida contra l'exactor, director i productor de cinema porno Nacho Vidal per un suposat delicte d'homicidi imprudent comès en el transcurs d'un ritual amb metilfubotenina, una substància present al verí del gripau de l'espècie bufo alvarius.

La Secció Tercera de l'Audiència considera que hi ha prou indicis per jutjar Ignacio Jordà, conegut amb el nom artístic de Nacho Vidal, i dos investigats més en relació amb la mort d'un fotògraf, el 28 de juliol del 2019 a la localitat valenciana d'Enguera, durant la celebració del referit ritual.

Aquesta decisió arriba després d'estimar els magistrats el recurs d'apel·lació presentat per les dues acusacions particulars, de manera que s'ordena al Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de Xàtiva, responsable de la instrucció, que dicti la corresponent interlocutòria de procediment abreujat per un possible delicte d'homicidi per imprudència greu.

Respecte a Nacho Vidal, el tribunal enumera com a indicis els fets que assumís la funció de "director del ritu" i s'atribuís un "coneixement especial sobre aquesta classe de cerimònies", que fos qui disposés la dosi que havia d'inhalar el mort en una pipeta de vidre o que conegués la toxicitat de la substància i malgrat això no adoptés "cap precaució ni abans ni durant la seva administració".

També recorda la resolució que l'investigat coneixia la incompatibilitat de la metilbufotenina amb la ingesta de cocaïna i és possible que hagués tingut coneixement que el mort havia pres prèviament aquesta droga (com va confirmar l'autòpsia).

De la mateixa manera, l'Audiència destaca l'"evident mancança de coneixements mèdics" de l'actor, que va quedar de manifest quan la víctima es va desmaiar i malgrat això "tots van continuar amb la cerimònia durant uns quants minuts".

D'altra banda, el tribunal considera que també hi concorren indicis de delicte per prosseguir la causa respecte als altres dos investigats, una cosina i un amic de l'actor, la primera per la possible contribució al presumpte delicte i el segon per un possible encobriment després de la mort de la víctima.

Aquesta causa va ser arxivada provisionalment pel citat jutjat de Xàtiva el maig de 2023, que va considerar que el mort, el fotògraf José Luis Abad, es va sotmetre voluntàriament a la cerimònia i que hi va anar havent consumit prèviament cocaïna (entre un i quatre dies abans de la mort i el mateix dia, segons l'informe forense).

Les anàlisis van constatar que les substàncies preses per la víctima es configuren com a "alcaloides", que augmenten els efectes cardiovasculars, com la tensió arterial, la freqüència cardíaca i les arrítmies.

La forense va indicar així mateix que el consum d'aquestes substàncies provoca una vasoconstricció coronària, per la qual cosa el flux sanguini es compromet, no dilatant la coronària i no produint-se la deguda irrigació sanguínia muscular, i va assenyalar que la causa de la mort va ser el consum de cocaïna juntament amb l'esmentada toxina del gripau, sense que es pogués desvincular l'una de l'altra.