Almenys 42 persones moren en l'agressió israeliana més letal a Síria des del 2021

Les armes d'Israel arriben a Síria de nou. Aquesta matinada, els atacs aeris israelians han matat a almenys 42 persones a la ciutat del nord d'Alep en l'agressió més letal des del 2021. Uns 36 soldats sirians i sis combatents de la milícia libanesa Hizbulá han perdut la vida, d'acord amb l'Observatori Sirià de Drets Humans (OSDH) amb seu al Regne Unit, que ha informat de víctimes civils. També, al sud del Líban, l'Exèrcit israelià ha matat a un funcionari de Hizbulá en l'enèsim episodi de violència transfronterera amb el grup libanès. Al seu torn, Israel no ha aturat la seva agressió sobre la Franja de Gaza, provocant 71 palestins morts i 112 ferits en les últimes 24 hores.

A les dues de la matinada, diverses àrees a la regió d'Alep van sucumbir als atacs israelians, provocant desenes de ferits i danys materials. Segons l'OSDH, un monitor de guerra de l'oposició siriana, els bombardejos van afectar un dipòsit d'armes, suposadament pertanyents a Hizbulá, prop de l'aeroport internacional d'Alep, la qual cosa va provocar una sèrie de grans explosions. L'Exèrcit israelià no ha confirmat els atacs. El dimarts, 19 persones més van morir pels atacs a la província de Deir Ezzor, en l'est de Síria. Segons l'observatori, la majoria eren combatents pro-Iran, inclosos dos assessors de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran. El dijous, dues persones van morir en un atac a un edifici residencial prop de Damasc.

Enfrontaments al Líban

Des de l'inici de la guerra contra Gaza, Israel ha intensificat la seva agressió contra objectius del règim del president sirià Bashar el Rostiu i dels seus aliats libanesos i iranians en el seu territori. La seva agressivitat creixent ha multiplicat el nombre d'atacs i la permissivitat en termes de víctimes. Aquest divendres, el Ministeri d'Afers exteriors de l'Iran ha denunciat que els atacs eren una clara violació del dret internacional i de la sobirania de Síria. En una publicació a Telegram, ha assenyalat que tals agressions eren una greu amenaça per a la pau i la seguretat regional i internacional, exigint a la comunitat internacional que les condemni.

Tant Síria com Israel es consideren enemics i no comparteixen relacions diplomàtiques. Igual que ocorre al Líban, on, des del passat 8 d'octubre, els enfrontaments entre Hizbulá i l'Exèrcit israelià han estat diaris, matant a 346 persones, 68 de les quals eren civils. Aquesta setmana, el país dels cedres ha patit el seu atac més letal en el qual 11 civils, set dels quals eren paramèdics, van perdre la vida per un bombardeig israelià en una localitat meridional del Líban.

Agressió sobre Gaza

Els temors a una major expansió regional de la guerra augmenten, a mesura que Israel estreny el cèrcol sobre la castigada població de Gaza, on ja han mort 32.623 palestins. En l'enclavament, almenys 15 persones han mort per l'atac israelià contra un centre esportiu a la ciutat de Gaza. Els atacs nocturns també han matat a 12 persones de la mateixa família a la ciutat de Rafah. Altres set víctimes mortals han perdut la vida en el camp de refugiats d'Al Maghazi, que s'ha convertit en lloc d'incessants bombardejos d'artilleria. A més, l'hospital Al Shifa sofreix un altre dia més de batudes i agressions, que han acabat a tirs amb la vida del periodista Mohammed Abu Sajil de Ràdio Al Quds de Gaza.

El periòdic israelià Haaretz ha denunciat que Israel està ampliant una zona d'amortiment a Gaza adjacent a la tanca fronterera, augmentant significativament l'àrea declarada per l'exèrcit com a zona palestina prohibida abans de la guerra. Mentrestant, augmenta la pressió internacional contra Israel. Caroline Gennez, ministra belga de cooperació al desenvolupament i política urbana, ha dit que l'Estat hebreu “ha de deixar de matar de fam a civils i nens”. En una ordre jurídicament vinculant, la Cort Internacional de Justícia ha exigit a Israel que adopti mesures “sense demora” per a garantir “la prestació sense obstacles” de serveis bàsics i assistència humanitària, inclosos aliments, aigua, combustible i subministraments mèdics, a la població de Gaza.