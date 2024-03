Carles III reapareix en la missa del Diumenge de Resurrecció al Castell de Windsor

El rei d'Anglaterra, Carles III, ha participat aquest diumenge en la missa pel Diumenge de Resurrecció a la Capella de Sant Jordi del Castell de Windsor en el que és el seu primer acte públic rellevant des que al febrer va ser diagnosticat de càncer i va suspendre gairebé tota la seva agenda oficial.

Després de la missa, el monarca s'ha adreçat a la gent que s'hi havia concentrat i ha encaixat la mà d'algunes persones acompanyat de la reina, Camil·la. No hi han estat presents els prínceps de Gal·les, amb Caterina també amb tractament per càncer.

El rei, de 75 anys, ha agraït la presència de simpatitzants i les frases d'ànim que li han dedicat: "Sou molt valents per ser aquí fora amb el fred que fa", ha declarat, segons recull la televisió britànica BBC. "Bona Pasqua!", han dit al monarca alguns dels assistents, mentre que la reina Camil·la ha rebut un ram de flors blanques i grogues per part d'un nen.

A l'acte també hi han estat presents la princesa Anna i el seu marit, Timothy Laurence, els ducs d'Edimburg, Sofia i Eduard, i els ducs de York, Andreu i Sara.

La Casa Reial britànica gairebé no ha donat cap detall de les malalties del rei i de la seva nora, Kate Middleton, apel·lant a raons de privadesa. En el cas de Carles III, ha cancel·lat els seus actes públics, però ha continuat amb activitats de despatx i reunions a palau.