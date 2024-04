Moren set treballadors de l'ONG World Central Kitchen en un bombardeig israelià contra Gaza

Almenys set treballadors de l'ONG World Central Kitchen (WCK), del xef José Andrés, han mort aquest dilluns a la nit en un bombardeig de l'Exèrcit d'Israel contra el seu vehicle a la governació de Deir al Balá, al centre de la Franja de Gaza, en el marc de l'ofensiva israeliana contra el Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs).

Entre els morts hi ha un ciutadà britànic, un polonès, un australià, dos amb la doble nacionalitat estatunidenca i canadenca, i un altre palestí, segons la pròpia organització.

"World Central Kitchen està devastada en confirmar que set membres del nostre equip han mort en un atac de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a Gaza. L'equip de WCK viatjava en una zona de distensió en dos cotxes blindats amb el logotip de WCK i un vehicle de revestiment tou", resa un comunicat de l'ONG.

L'organització ha explicat que el comboi, tocat en sortir d'un magatzem després de descarregar 100 tones d'aliments, estava coordinat amb l'Exèrcit israelià.

"No és només un atac contra WCK, és un atac contra les organitzacions humanitàries que apareixen en les situacions més terribles, en les quals els aliments s'utilitzen com a arma de guerra. És imperdonable", ha declarat la directora executiva de World Central Kitchen, Erin Gore.

Després d'això, World Central Kitchen ha anunciat la suspensió immediata de les seves operacions, i ha assegurat que "aviat" prendran decisions sobre el futur de la seva feina.

"Tinc el cor trencat i estic consternada pel fet que World Central Kitchen i tothom hàgim perdut avui vides boniques a causa d'un atac selectiu de les FDI. L'amor que sentien per alimentar a la gent, la determinació que encarnaven per a demostrar que la humanitat està per sobre de tot, i l'impacte que van tenir en innombrables vides seran recordats i apreciats per sempre", ha agregat Gore.

Prèviament, l'ONG ja havia reconegut les morts, assegurant que es tracta d'una "tragèdia" i que els treballadors humanitaris "mai haurien de ser un objectiu".

"Ens han arribat notícies que membres de l'equip de World Central Kitchen han mort en un atac de les Forces de Defensa d'Israel mentre treballaven per a donar suport als nostres esforços humanitaris de lliurament d'aliments a Gaza. És una tragèdia. Els treballadors d'ajuda humanitària i els civils MAI haurien de ser un objectiu. MAI", ha publicat l'ONG en el seu compte de la xarxa social X, abans Twitter.

Per part seva, el xef espanyol José Andrés, fundador de World Central Kitchen, ha demanat a Israel "parar les matances indiscriminades" i ha instat a "deixar de restringir l'ajuda humanitària" cap a l'enclavament, a parar "de matar a civils i cooperants" i a "deixar d'usar els aliments com a arma".

També s'ha pronunciat el fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, denunciant "el buit irreparable" després del bombardeig.

L'Exèrcit d'Israel ja ha anunciat l'obertura d'una "investigació en profunditat" dels fets i ha recalcat la seva "cooperació i coordinació" amb l'ONG "amb la finalitat de donar suport als seus esforços per a proporcionar aliments i ajuda humanitària als residents de la Franja de Gaza".

Els treballadors de World Central Kitchen es trobaven en l'enclavament palestí en el context de la missió humanitària iniciada al costat de l'ONG Open Arms per a establir un corredor humanitari marítim entre Xipre i la Franja davant les enormes dificultats a les quals s'enfronten les operacions per a l'entrada d'ajuda per terra.