Almenys cinc morts i vuit ferits en un apunyalament múltiple en un centre comercial de Sydney

Almenys cinc persones han mort i vuit més han quedat ferides en un apunyalament múltiple en un centre comercial de Sydney. L'atac massiu s'ha produït al Westfield Bondi Junction –situat al sud-est de la ciutat australiana- i el suposat agressor hauria estat abatut per la policia. "Just abans de les 16.00 hores de la tarda, els serveis d'emergència han estat alertats de diverses persones apunyalades al Westfield Bondi Junction. Es demana a la ciutadania evitar la zona", ha assenyalat la policia de l'estat de Nova Gal·les del Sud en un breu missatge a X. Segons les primeres investigacions preliminars, l'atacant hauria actuat sol –tot i que podria haver comptat amb l'ajuda d'un còmplice- i no es descarta la hipòtesi terrorista.