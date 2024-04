L'Iran augmenta la tensió amb Israel amb la captura d'un vaixell portacontenidors

L'Iran ha augmentat la tensió amb Israel amb la captura d'un vaixell portacontenidors, de bandera portuguesa però propietat d'un empresari hebreu. Un helicòpter de la Guàrdia Revolucionària d'Iran ha abordat el buc 'MSC Aries' a l'estret d'Ormuz i estaria dirigint el vaixell cap a territori de Teheran. El ministre d'Exteriors d'Israel, Israel Katz, ja ha acusat l'Iran d'estar portant a terme "una operació de pirateria" que viola el dret internacional. "El règim dels aiatol·làs és un règim criminal que dona suport als crims de Hamàs i ara està fent una operació pirata. Insto la Unió Europea i el món lliure a declarar immediatament els Guardians de la Revolució Iraniana com una organització terrorista i sancionar l'Iran", ha reclamat Katz.

Per la seva banda, el govern de Portugal ha afirmat que està seguint la situació de l'abordatge del 'MSC Aries', sota la coordinació directa de l'oficina del primer ministre i amb la participació dels Ministeris d'Afers Exteriors, Presidència, Defensa Nacional i Economia. "Es tracta d'un vaixell de càrrega amb bandera portuguesa (registrat a la regió autònoma de Madeira), amb la companyia propietària de Zodiac Maritime Limited, amb seu a Londres", ha puntualitzat el govern portuguès en un breu comunicat. "No hi ha cap registre de ciutadans portuguesos a bord, ja sigui tripulació o comandament. Estem en contacte amb les autoritats iranianes després d'haver sol·licitat aclariments i demanat informació addicional", ha reblat l'executiu lusità.