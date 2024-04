El govern espanyol vol que el gruix de les noves mesures antitabac "arribin a bon port" abans que acabi 2024

El govern espanyol espera que bona part de les mesures que inclou el nou pla antitabac impulsat per la ministra de Sanitat, Mónica García, estigui en marxa abans que acabi el 2024. Segons ha explicat ella mateixa aquest dilluns al Congrés, l'estimació de l'executiu és aconseguir que iniciatives com l'empaquetat uniforme de les caixes de cigarrets arribin "a bon port" abans que acabi l'any. Entre les disposicions previstes també hi ha igualar la regulació del tabac tradicional amb el tabac electrònic, augmentar els espais lliures de fum, augmentar el preu del tabac per acostar-se als preus europeus o fomentar la investigació sobre el tabaquisme i el seu impacte a la salut.

Tal com ha insistit García, el marc regulador de la lluita contra el tabac s'havia quedat "petit" per les necessitats d'Espanya. "Aquest pla és bo per la societat, la salut i l'economia", ha insistit la ministra abans d'avisar que el vaixell "ja ha salpat" i no tornarà enrere. Així mateix, ha apostat per posar l'Estat de nou a "l'avantguarda" de la lluita contra el tabaquisme a escala mundial.

Pel que fa al procediment per aplicar les noves restriccions, la García ha recordat que es farà a través de modificacions legislatives que hauran de tramitar-se al Congrés i el Senat. Mesures com l'empaquetament genèric ja s'estan treballant a través d'un procés de consulta pública. "Ens esforçarem per escoltar, dialogar i arribar a acords amb tothom", ha reblat.