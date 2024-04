Una dona ingressa a l'UCI després de beure un cafè amb insectes d'una màquina de l'aeroport de Palma

Una dona de 21 anys va acabar ingressada aquest dimarts al matí en l'UCI de l'hospital de Son Espases, a conseqüència de la ingesta d'un cafè de màquina que estava replet d'insectes. La màquina expenedora, que ha estat desconnectada, està instal·lada a l'aeroport de Palma. Per fortuna, la víctima s'ha anat recuperant i ja ha estat traslladada a planta. Una vegada que rebi l'alta té previst presentar una demanda. De moment, ja ha posat el cas en mans d'un advocat.

Aquest succés, segons va detallar un familiar, va passar al voltant de les onze del matí d'aquest dimarts en una zona on es realitzen classes de formació per als treballadors de l'aeroport.

La dona va treure un cafè de la màquina. Va prendre un primer xarrup i no va notar res estrany. No obstant això, a l'estona va prendre un segon glop i va ser quan va descobrir que el got estava replet d'inectes. Abans no s'havia adonat de la presència d'aquests animals.

La jove va comprar el cafè d'aquesta màquina de l'aeroort. / DdM

De sobte, la jove va començar a sentir-se malament. Els llavis i els ulls van començar a inflar-se. Van ser els seus companys els primers que es van espantar en veure la reacció de la jove després d'ingerir el cafè. Quan van veure el contingut de la beguda es van adonar que estava repleta d'insectes.

La jove va ser portada immediatament al dispensari mèdic de l'aeroport. Els sanitaris van sospitar que estava patint un atac anafilàctic i li van subministrar medicació urgent. La pacient va trigar molt de temps a reaccionar i es va optar per avisar una ambulància, ja que la jove cada vegada es trobava pitjor. Els sanitaris que la van atendre li van subministrar més medicació però a causa del seu estat i en no conèixer la raó exacta per la qual havia patit aquesta reacció, es va decidir traslladar-la a l'hospital. Va ser atesa i dirigida directament cap a l'UCI a causa del seu estat. Durant el trasllat va donar mostres d'empitjorament, ja que li costava molt respirar. La pacient ha estat la nit de dimarts ingressada en aquesta àrea de vigilància de l'hospital i aquest dimecres se l'ha traslladat a una habitació de planta, ja que el seu estat ha millorat. De moment no sap la data en la qual rebrà l'alta.

Aquest incident va ser informat a l'empresa propietària de les màquines de cafè de l'aeroport. La mesura immediata que es va adoptar va ser desendollar la màquina, que en el dia d'avui seguia sense funcionar, a l'espera que algun tècnic la revisi.

Fonts de l'aeroport de Palma han assenyalat aquesta dimecres que s'ha obert una investigació per aclarir l'ocorregut. Al mateix temps, s'ha ordenat a l'empresa que té la concessió d'aquest servei de venda que revisi totes les màquines que estan repartides per Son Sant Joan.