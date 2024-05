El govern espanyol exigeix disculpes públiques a Milei i crida a consultes l'ambaixadora a Buenos Aires

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha titllat d'"inacceptables" les paraules del president de l'Argentina, Javier Milei, que ha considerat un "atac frontal" a l'estat espanyol, la seva democràcia i les seves institucions. En una compareixença pública aquest diumenge a la tarda, Albares ha exigit a Milei que es disculpi públicament i ha anunciat que ha cridat a consultes sine die l'ambaixadora espanyola a Buenos Aires. Segons el govern espanyol, el discurs del president argentí "trenca amb tots els usos diplomàtics i les regles més elementals de la convivència entre països" i situen les relacions entre ambdós països en el "moment més greu de la història recent".

Milei ha participat en un acte internacional de la ultradreta aquest cap de setmana a Madrid des d'on ha assegurat que el socialisme causa "esclavitud i mort" i s'ha referit a Begoña Gómez, l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com a una "dona corrupta". Per a Albares, les "gravíssimes paraules" del president de l'Argentina "sobrepassen qualsevol tipus de diferència política i ideològica" i no tenen precedents en la història de les relacions internacionals ni de les relacions entre ambdós països. Ha subratllat que s'ha acollit Milei a la capital espanyola "de bona fe" i posant a la seva disposició "recursos públics de l'estat espanyol" i li ha retret que hi respongui "insultant Espanya i el president del govern d'Espanya".

El ministre també ha explicat que ha contactat amb els portaveus parlamentaris del Congrés dels Diputats i que ha rebut el suport "d'una àmplia majoria" però que ni el PP ni Vox no s'han pronunciat sobre la queixa. També ha parlat amb l'Alt Representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, que ha considerat que es tracta d"'un atac al conjunt de la Unió Europea" i li ha traslladat que es pronunciarà "públicament" sobre aquest afer, ha dit.

La crisi diplomàtica arriba després d'un altre enfrontament entre el govern argentí i l'espanyol arran d'unes paraules del ministre de Transports, Óscar Puente, en què deia que Milei prenia "substàncies". La Casa Rosada va emetre un comunicat titllant de "calúmnies i injúries" aquestes afirmacions i acusant Sánchez de tenir "problemes més importants dels que ocupar-se", com les "acusacions de corrupció" contra la seva dona. Puente es va acabar disculpant dies després.