El PP es desmarca de la resposta del govern espanyol a Milei i acusa el PSOE d'electoralisme

El PP s'ha desmarcat de la resposta que el govern espanyol ha donat a les paraules del president de l'Argentina, Javier Milei, que s'ha referit a Begoña Gómez, l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com a una "dona corrupta". Fonts populars han criticat que el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, els hagi contactat arran de les declaracions de Milei però no per informar-los de la posició de l'executiu espanyol sobre el Sàhara Occidental, Ucraïna, Israel o Gibraltar i han atribuït la crisi diplomàtica a "l'estratègia del PSOE". "Pretenen que Milei mobilitzi l'electorat al qual ja no convenç el govern espanyol", han assegurat les citades fonts.

El PP també ha criticat que Sánchez i el seu entorn "hauria d'haber donat explicacions dels casos de suposada corrupció" que l'envolten i que "el seu silenci genera dubtes interns però també desconfiança a l'estranger". En qualsevol cas, han conclòs, faran "oposició al president d'Espanya, no al de l'Argentina".

Albares ha anunciat aquest diumenge que ha cridat a consultes sine die l'ambaixadora espanyola a Buenos Aires i ha exigit a Milei que es disculpi públicament. Ha titllat d'"inacceptables" les paraules del president de l'Argentina i les ha considerat un "atac frontal" a l'estat espanyol, la seva democràcia i les seves institucions. El ministre també ha explicat que ha contactat amb els portaveus parlamentaris del Congrés dels Diputats i que ha rebut el suport "d'una àmplia majoria" però que ni el PP ni Vox no s'han pronunciat sobre la queixa.