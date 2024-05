Una dona presumeix del xalet que ha ocupat a Menorca valorat en 620.000 euros: "És una casa que ni la Beyoncé"

“Mireu, nois, us presentaré el xalet que m'he obert”. Així comença el polèmic vídeo en el qual la María Iguazo mostra la casa que ha ocupat recentment amb el seu marit i els seus cinc fills en una exclusiva urbanització a la costa nord de Menorca, al costat de la platja de l'Arenal d’en Castell.

El xalet, de nova construcció i valorat en 620.000 euros, té uns 160 metres quadrats i, tal com es pot veure en el house tour que va publicar la dona en les seves xarxes socials, té quatre dormitoris i un ampli saló menjador amb cuina. Completa la propietat una zona de barbacoa, jardí i fins i tot una piscina. “És una casa que ni la Beyoncé”, assegura la María.

"Tinc cinc fills i el poc que tinc és per donar-los menjar"

El vídeo de la María es va fer viral ràpidament, la qual cosa va provocar que televisions nacionals s'interessessin per la seva història.

El programa d'Ana Rosa Quintana, de Telecinco, va ser un dels primers a localitzar i entrevistar a la María. Allà, va explicar que abans vivia en una “zona problemàtica” de Menorca, on passaven coses que no volia que els seus fills veiessin. Per això, va decidir mudar-se i va contactar amb una persona que li va facilitar l'accés al xalet. “Li vam donar uns diners per a les claus i ara cada mes li hem de pagar uns 400 euros”.

Després de ser preguntada pels seus ingressos, la María va aclarir que el seu marit treballava com a jardiner i ella cobrava 1.500 euros de l'ingrés mínim vital. “Jo tinc cinc fills i el poc que guanyem és per donar-los menjar. No ens podem permetre una altra cosa”, va lamentar la dona.

Una màfia organitzada

Per part seva, el programa Tiempo al tiempo, de Cuatro, va contactar amb el José Pons, treballador del grup immobiliari propietari del xalet ocupat, que va explicar que darrere d'aquestes ocupacions hi ha “una màfia organitzada”, que coneix molt bé les lleis espanyoles.

“És tan fàcil saltar-se el sistema i donar cobertura legal a aquesta gent que viu al marge del que tot ciutadà honest ha de fer… És una manera de guanyar diners estafant, enganyant, i sobretot delinquint”, va criticar Pons.