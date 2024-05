Almenys quatre morts i 16 ferits després d'esfondrar-se una planta d'un edifici de Platja de Palma

Almenys quatre persones han mort i 16 han resultat ferides, set d'elles de gravetat, després d'esfondrar-se la primera planta d'un edifici de Platja de Palma. Un gran desplegament d'equips d'emergències entre bombers, ambulàncies i policia s'han desplaçat fins al lloc del succés, al carrer Cartago número 36, passats dos quarts de nou de la tarda.

L'esfondrament s'ha produït pel sobrepès en una de les plantes de l'immoble, el Medusa Beach Club, segons han avançat els bombers.

Les recerques inicials apunten al fet que la primera planta de l'edifici ha cedit i s'ha ensorrat, emportant-se amb si la planta baixa, que no ha pogut suportar el pes, per la qual cosa tots dos pisos han acabat esfondrats en el soterrani. Ràpidament, els veïns de la zona han alertat a les autoritats del succés. Després d'arribar els equips d'emergències, han arribat a localitzar 16 ferits, set d'ells de gravetat, i fins al moment quatre persones mortes.

Sota una gran commoció entre els residents i turistes que es trobaven en la zona de s'Arenal, els agents han tancat el carrer en tots dos sentits per facilitar el treball als equips d'emergències que han treballat a contrarellotge i entre els quals es troben la policia científica i el grup d'homicidis. També s'ha desplaçat fins a la zona un equip de psicòlegs per atendre els presents.

Al voltant del carrer s'han arribat a congregar fins a mil persones passades les nou de la nit. Fins al lloc també s'han desplaçat l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, així com el primer tinent d'alcalde, Javier Bonet, per conèixer de primera mà com evolucionava el tràgic succés.