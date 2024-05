Preguntes i respostes sobre el reconeixement de Palestina: Hi obrirà Espanya una ambaixada? Compleix Palestina els requisits per a ser un Estat?

El reconeixement de Palestina com Estat per part d'Espanya és, segons el Govern, un pas decidit a la recerca d'un impuls al procés de pau i suposa una implicació de la comunitat internacional en la solució al conflicte a la regió, tot que no aclareix alguns interrogants sobre les conseqüències pràctiques que tindrà aquesta decisió

Per què s'aprova el reconeixement?

El Govern de coalició del PSOE i Sumar es va comprometre a aprovar-lo, en línia amb la proposició no de llei acordada al Congrés el 2014 per la majoria dels grups polítics, inclús el PP

La situació a Palestina després dels atacs del 7 d'octubre per part de Hamàs sobre Israel i la resposta de l'exèrcit d'aquest país a la Franja de Gaza, que ha causat més de 35.000 morts, segons fonts palestines, ha empès el Govern de Pedro Sánchez a donar el pas definitiu amb la finalitat d'obrir camí a una solució per al conflicte d'Orient Mitjà.

Qui pot reconèixer a un Estat?

El pas de reconèixer un Estat és un acte jurídic regulat pel dret Internacional. Depèn en exclusiva de l'acord del Govern, sense necessitat de comptar amb el suport del Parlament, encara que ho pot demanar.

Es tracta d'una decisió unilateral i no depèn, en el cas d'Espanya, de comptar o no amb el vistiplau de la Unió Europea, que no té competència en matèria de reconeixement d'Estats.

Quins països reconeixen a Palestina com a Estat?

Dels 193 membres de les Nacions Unides, uns 140 el reconeixen com a Estat. Als quals s'hi han unit ara Espanya, Noruega i Irlanda

Hi ha vuit membres més de la UE que ja han pres aquesta decisió, com Suècia, Romania o Polònia, però no ho han fet socis de pes com Alemanya, França o Itàlia.

El passat 10 d'abril, 143 països van demanar davant l'Assemblea General de l'ONU avalar Palestina com a Estat de ple dret, però aquesta decisió ha de comptar amb el vistiplau del Consell de seguretat i els Estats Units s'hi oposen.

Compleix Palestina els requisits per a ser un Estat a tots els efectes?

Reconèixer a un nou Estat requereix que hi hagi una població definida, un territori delimitat i un govern que exerceixi l'autoritat sobre ell.

En el cas de Palestina, no existeixen fronteres internacionalment establertes i manca d'uns límits definits segons el dret internacional. En aquest sentit, el president del Govern ha deixat clar que no reconeixerà canvia en les línies fronteres existents el 1967 si no és per un acord entre les parts.

Tampoc hi ha un govern que tingui el control sobre tot el territori palestí -Cisjordània i la Franja de Gaza-, ja que el primer l'exerceix l'Autoritat Nacional Palestina (ANP) i en el segon, el tenia Hamàs fins a la Guerra amb Israel.

Hamàs és una facció a la qual Espanya no considera interlocutora i sobre la que el president del Govern ha tornat a expressar el seu rebuig més rotund.

Per a Sánchez, "l'Estat de Palestina ha de ser viable, com Cisjordània i Gaza, connectades per un corredor i amb Jerusalem Est com la seva capital i unificades sota el Govern legítim de l'Autoritat Nacional Palestina"

En definitiva, més que a nivell jurídic, el reconeixement de l'Estat de Palestina pot ser interpretat com una empenta política al procés de pau i, segons alguns analistes consultats per EFE, un suport al dret d'autodeterminació del poble palestí.

Quines accions pot acordar Espanya?

Espanya pot, a partir d'ara, formalitzar les relacions polítiques amb Palestina i firmar tractats internacionals, entre altres iniciatives. Des de 1994, Espanya té subscrit un memoràndum d'entesa de cooperació pel qual es canalitza l'ajuda humanitària al poble palestí.

Obrirà Espanya una ambaixada a Palestina?

El Govern espanyol ha decidit, de moment, no obrir ambaixada a Palestina i les relacions diplomàtiques amb aquest país seran exercides pels funcionaris del consolat d'Espanya a Jerusalem.

No obstant això, el Ministeri d'Exteriors d'Israel va ordenar aquest dilluns al consolat d'Espanya a Jerusalem deixar de prestar serveis consulars als palestins "residents sota l'Autoritat Palestina", és a dir, a Cisjordània ocupada, en represàlia pel reconeixement de l'Estat palestí.

En resposta, el ministre d'Afers exteriors, José Manuel Albares, ha avançat que l'assessoria jurídica internacional del seu departament i tot l'equip encarregat de les relacions amb Orient Mitjà estan estudiant aquesta decisió.

Albares ha recalcat que el consolat a Jerusalem té rang d'històric i ha posat l'accent que defensarà en tot moment el dret internacional, els interessos d'Espanya i la relació amb el poble palestí.

Palestina té ambaixada a Madrid?

L'Autoritat Nacional Palestina compta amb una oficina a Madrid, que des de 2010 té rang de missió diplomàtica -abans era "delegació"- i els seus locals tenen inviolabilitat.

El responsable de l'oficina exerceix d'ambaixador en la pràctica i participa en les recepcions del rei al cos diplomàtic. En el seu web, es parla de "L'Ambaixada de Palestina a Espanya".

Quin va ser l'últim país que Espanya va reconèixer com a Estat?

Sudan del Sud va ser l'últim país al qual Espanya va donar el seu aval en 2011, després que la gairebé totalitat dels ciutadans d'aquest territori recolzessin en referèndum la separació del nord del país.

En el segle XXI, Espanya ha reconegut a altres dos països: Montenegro, en 2006, i Timor-Leste, en 2002.