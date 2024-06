Hunter Biden, fill del president dels EUA, declarat culpable de tres càrrecs penals vinculats a la compra d'una arma

Després d'una setmana de judici i només tres hores de deliberacions un jurat de Delaware ha declarat aquest dimarts culpable a Hunter Biden, el fill del president dels Estats Units, Joe Biden, dels tres càrrecs penals vinculats a la compra i possessió d'una arma el 2018 quan era addicte a les drogues.

El veredicte aconseguit per un jurat popular compost per sis homes i sis dones, la majoria de raça negra i en diversos casos amb familiars amb problemes d'addicció, obre la possibilitat que Biden sigui sentenciat a un màxim de 25 anys de presó i 750.000 dòlars en multes. La seva falta d'antecedents penals i el fet que l'arma no s'usés per a cap delicte violent redueix la possibilitat que s'imposi la pena màxima.

La condemna representa, en qualsevol cas, no només un cop per a Hunter Biden, que al setembre ha d'enfrontar a Los Angeles un altre judici penal per delictes fiscals, sinó també, en termes emocionals i polítics, per al seu pare.

Es tracta del primer judici penal i la primera condemna d'un fill d'un president en actiu dels EUA. I arriba a menys de cinc mesos de les eleccions presidencials, en les quals el demòcrata es mesura amb Donald Trump. El republicà va ser recentment condemnat pel penal a Nova York pels 34 càrrecs que enfrontava en el cas originat en el pagament per a silenciar a Stormy Daniels.