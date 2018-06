Piqué reitera que deixarà la selecció després del Mundial

Gerard Piqué va confirmar que no hi haurà marxa enrere en la seva decisió d´abandonar la selecció espanyola a la conclusió del Mundial 2018, i va assegurarque ha arribat el seu «moment» i que espera anar-se´n «per la porta gran», guanyant el títol. «Ja ho vaig dir al seu dia, no és un tema que calgui tocar ara. És una decisió bastant ferma», va dir recordant l´anunci que va fer aShkoder (Albània) el 9 d´octubre del 2016.

«Mai saps al cent per cent el que passarà», va justificar el central barcelonista després del partit davant Portugal. «Però quan dic una cosa la solc complir. Crec que ha arribat el meu moment i espero que puguem guanyar per anar-me´n per la porta gran», va dir Piqué, que, als seus 31anys, continuarà jugant amb el Barça amb qui té contracte fins al juny del 2022.