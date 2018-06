«Em sento orgullós i il·lusionat de ser l'entrenador l'any del centenari»

Les dues últimes temporades han estat irregulars per al Figueres, en què ha acabat sempre a mitja taula tant amb Chicho com amb el trident format per Yeto, Abella i Gordillo a la banqueta. En un curs especial per la celebració dels 100 anys d'història del club, Joan Esteva ha estat l'escollit per dirigir el primer equip en una Tercera Divisió que comptarà amb 21 clubls.

Aquest any és el centenari de la Unió, una fita històrica pel club i vostè en serà l'entrenador.

El club te una història darrere molt important, fa uns anys va militar en categories superiors, i té una afició i una ciutat al darrere. Entre d'altres, la gent i l'estadi fa que sigui un club molt interessant amb l'afegit que és un any molt especial a causa del centenari. És un orgull per mi i una gran il·lusió.

Com es fa efectiu el fitxatge de Joan Esteva pel Figueres? En aquest moment es trobava sense equip.

Vaig finalitzar l'etapa a l'Europa a quatre jornades pel final. Em trobo sense equip i el Figueres estava buscant entrenador i es van donar les circumstàncies. S'interessen per mi, en parlem i hi ha interès per part de les dues parts.

Tenia altres opcions?

Havia parlat amb algun altre equip i tenia alguna opció, però sense concretar. La del Figueres va ser la més adequada.

Per què tria el Figueres?

És un club que té una història, un bagatge molt important al futbol català i unes magnífiques instal·lacions. Un club que és molt apetitós d'entrenar, que crida l'atenció. A més, com he comentat abans, és l'any del centenari i hi ha una il·lusió especial per intentar fer les coses bé.

Què li ha transmès des de bon principi el club?

És un any que es vol aprofitar per donar un impuls al club. Es nota que tothom te unes ganes especials de fer les coses bé, independentment de l'aspecte esportiu es viurà amb molta il·lusió i moltes ganes. Esperem estar a l'alçada i contribuir que sigui una temporada molt maca per a tots els socis i l'afició.

Ha entrenat a camps com el Castalia, el Narcís Sala, el Nou Sardenya i ara, Vilatenim. L'experiència aconseguida en clubs tan importants com aquests és una plus més en un entrenador que no haver-ho fet en altres entitats, potser amb menys història, menys pressupost o menys massa social?

La meva trajectòria em dona un cert bagatge i experiència. He estat en equips importants, també en clubs que tenen una trajectòria i he tingut la sort de fer-ho també en categories superiors. M'agafa aquest projecte i aventura del Figueres amb uns anys d'experiència i en un moment molt bo per demostrar-la amb la Unió.

El Figueres és un equip que les últimes temporades ha tingut com a senyal d'indentitat el gust per tenir la pilota. Seguirà sent així?

Sí. La meva manera d'entendre el futbol està en línia amb aquesta identitat que ha tingut l'equip les últimes temporades. Sempre he volgut equips amb bon tracte amb la pilota, que siguin ofensius, que elaborin el joc. La veritat és que tenim un estadi i un terreny de joc que permet aquesta manera de jugar i aquesta filosofia. He tingut la sort d'estar a clubs amb bons estadis i en aquest cas la Unió té un camp amb uns espais i una superfície que permet fer bon futbol.

Quin és l'objectiu del Figueres per la temporada 2018-2019?

És molt aviat, no tenim ni la plantilla definida. Parlar és dificil, però el que tenim clar és que volem estar el més amunt possible tocant sempre de peus a terra. Tenim el repte de poder substituir jugadors importants que no continuaran a l'equip. Jugadors que han tingut un paper protagonista les últimes campanyes. És un repte substituir-los però també tenim futbolistes importants que han renovat. El primer objectiu és acabar de fer una plantilla competitiva i a partir d'aquí anar pas a pas.

Les baixes d'homes com Maik, Cunill o Ferrón s'han cobert de moment amb l'arribada de jugadors com el porter Campos, Tena, Subi o Èric Vilanova. Reforços que també s'han guanyat les garrofes a Tercera.

Hem renovat gent també contrastada a la categoria, que ens donen aquest plus d'experiència i gent jove que té moltes ganes i que ja ha tastat la categoria i amb molt bones sensacions. L'Èric ha fet un gran any a la Pobla, en Subi ha estat molts anys a la categoria, en Tena era una peça important a l'Europa? És difícil substituir jugadors que ho han fet tan bé però en això estem.

Quin és el perfil de jugador que ha d'incorporar la Unió aquestes properes setmanes?

Han de ser jugadors compromesos amb l'equip i amb el club i que tinguin nivell, qualitat i il·lusió. Que tinguin fam. En funció de les posicions busquem determinades característiques. Encara queden algunes incorporacions per fer, sobretot a la part ofensiva, necessitm algun davanter golejador i algú que aporti desequilibri. En aquests moments tenim l'estructura ben clara, ben definida i estem buscant els jugadors.

A cada pretemporada es pot preveure que a Tercera hi haurà molta guerra tant per la zona alta com per la zona baixa. Creu que el proper curs també serà així?

D'entrada, de forma inesperada ha baixat un Llagostera que ja podem veure l'equip que està formant; segurament serà un dels candidats com ho va ser l'Espanyol B. Altres no han tingut l'èxit de l'ascens, com l'Hospitalet, el Sant Andreu o Terrassa que voldran tornar-ho a intentar. Després altres com Prat, Vilafranca que no han estat tan bé, o els filials. A més a més hi haurà un equip més a la categoria. La resposta, doncs, és senzilla: serà un campionat extremadament difícil i competit.