Miguel Ángel Ortega torna al Perfumerías Avenida

Ortega ha tornat a Salamanca. Mig any després de la seva decisió de no continuar al capdavant del Perfumerías Avenida, Miguel Ángel Ortega ha acceptat la proposta de Jorge Recio, president del club castellà, per rellevar Lino López que va ser destituït ahir després de la derrota de dimecres contra el Riga a l'Eurolliga. López estava en el punt de mira de la directiva i l'afició del Salamanca després de la seva contundent desfeta del mes de desembre a Fontajau contra l'Spar Citylift Girona.

Ortega torna a Salamanca a poc més d'un mes vista del primer gran títol de la temporada, la Copa que es disputarà a Vitòria el primer cap de setmana de març, i amb l'Avenida amb problemes per classificar-se per al play-off de l'Eurolliga després de la derrota contra Riga. El debut d'Ortega d'aquest cap de setmana a la lliga, , vindrà acompanyat d'un altra estrena de primer nivell: Jewell Lloyd. L'Avenida ha fitat aquest setmana l'escorta nord-americana, campiona del món amb la selecció dels Estats Units i de la WNBA amb Seattle, però no va arribar a temps de debutar amb Lino López i ho farà ara amb Ortega.

En la seva primera etapa al club castellà, on va arribar just després de ser destituït a l'Uni Girona, Miguel Ángel Ortega va portar el Perfumerías Avenida a guanyar tres Lligues i dues Copes seguides, sempre derrotant a l'Uni en totes les finals.