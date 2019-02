Oportunitat per al Bordils, que rep un rival directe, Palma del Río (19.00)

La derrota de la setmana passada a Aranda no amaga el bon inici d'any d'un Bordils que ha sumat cinc dels vuit punts possibles en aquest 2019 allunyant-se de la zona de descens i que aquesta tarda, en un pavelló Blanc-i-verd on es troba molt còmode i no pateix part de les absències que té en els desplaçaments, rep avui el Palma del Río. Els cordovesos són just l'equip que té per sobre a la classificació, vuitè amb tres punts més que els gironins, però que, a diferència d'ells, no ha guanyat en cap de les últimes cinc jornades.