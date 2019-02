El clínic del «Messi» del pàdel a Figueres reuneix uns 500 seguidors

El clínic que el millor jugador de la història, Fernando Belasteguín, va fer diumenge al Club Pàdel Indoor Figueres va ser tot un èxit. Va reunir més de mig miler de persones. La jornada va arrencar amb el clínic, en el qual van participar els campions de les diferents categories del campionat Head que va organitzar el club figuerenc entre setmana. Tot seguit es va poder gaudir del partit d'exhibició que van disputar els jugadors gironins Gerard Godó i Aitor Garcia, actuals número 17 i 19 del Ranking Català, contra Sergi Curto i Fernando Belasteguín. El públic assistent va vibrar amb aquests quatre protagonistes.

Al final del partit es va dur a terme l'actuació de la cantant Ariadna Vieyra, participant empordanesa del programa La Voz Kids, que amb només 16 anys va fer aixecar el públic. Tot seguit es va habilitar una carpa i tothom qui ho va voler es va poder fer una fotografia i aconseguir un autògraf de Belasteguín.

L'alcalde de Figueres, Jordi Maquef, va fer entrega d'una litografia de la ciutat al jugador argentí. El mateix Fernando Belasteguín es va mostrar «encantat de tornar a l'Indoor Figueres, quan vinc aquí em trobo com a casa». «Estem molt contents de com anat tot plegat, ha estat un èxit rotund», va explicar, per la seva banda, Sergi Curto, director del Club Pàdel Indoor Figueres.