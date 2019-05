El CKSA Moscou s'emporta l'Eurolliga

el CSKA de Moscou es va proclamar campió d'Europa per vuitena vegada en la seva història després d'imposar-se al Anadolu Efes (83-91) a la final de l'Eurolliga celebrada al Buesa Arena de Vitòria. Després de batre en semifinals el Reial Madrid, l'equip rus va completar el seu cap de setmana somiat a la capital alabesa i va recuperar el tron europeu tres anys després de la seva última Eurolliga. Els 29 punts de Shane Larkin no van suficients per a l'Efes.