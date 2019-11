El Sarrià suma un triomf valuós gràcies a la defensa

El Sarrià continua brillant en aquesta temporada històrica que viu el club. Ahir la víctima va ser l'Antequera (23-19), que fins ahir era el tercer classificat i només havia cedit en dos partits en el que anava de curs. I la victòria del conjunt entrenat per Salva Puig va ser, a més a més, relativament, còmoda, ja que a partir dels 10 minuts els gironins van anar, almenys, tres gols per sobre en el marcador.

El partit va ser tranquil per als interessos dels de Salva Puig perquè a sota dels pals tenien un immens Pau Guitart, qui va completar un dels millors partits del curs. A més, Roc Segarra, Josep Ballester i Davidi Mariscal -els tres amb 4 gols- s'encarregaven de perforar la porteria visitant, sense deixar opcions perquè poguessin escurçar el marcador. De fet, els malaguenys només van anar una vegada per davant el marcador, i va ser amb el 0-1 inicial. A partir del 4-3, els locals sempre anirien per davant.

Així, al descans, els blaus ja hi van arribar amb un avantatge considerable de sis gols (13-7) i els sarrianencs van saber jugar amb calma per mantenir-lo. Fins i tot, en determinats moments del segon temps van arribar a guanyar per set. Però tampoc es van espantar quan els andalusos van començar a fer atacs amb set jugadors -sense porter- per mirar de capgirar el marcador. El més a prop que va estar el conjunt visitant de la remuntada va ser a quatre gols, mentre que el públic local celebrava el que ja era la cinquena victòria de la temporada.