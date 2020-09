El Celtics eliminen els Raptors de Gasol

Els bostons celtics amb l'aler Jayson Tatum de líder es van imposar per 92-87 als Toronto Raptors de Marc Gasol, actuals campions de l'NBA, en el setè i decisiu partit de l'eliminatòria de les semifinals de la Conferència Est van guanyar per 4-3. Ara els Celtics disputaran les finals pel títol contra Miami Heat, cque en les primeres semifinals van eliminar per 4-1 als Milwaukee Bucks.