Messi: «Hem d'unir-nos tots els barcelonistes i assumir que el millor està per venir»

El davanter argentí Leo Messi assegura aquest dimecres en unes declaracions al diari Sport, que després del seu intent d'abandonar l'equip blaugrana aquest estiu, assumeix els seus errors, i precisa que "si van existir van ser només per fer un millor i més fort FC Barcelona ".

"Ara hem de concentrar-nos en fer-ho el millor possible. Si en algun moment algún soci es va molestar amb el vaig dir o vaig fer que no tingui dubte que va ser pensant en el millor per al club", comenta el capità barcelonista.

El deu barcelonista vol fer taula rasa després d'un estiu convuls, en què va enviar un burofax al club perquè l'alliberés del seu compromís i va evidenciar les seves diferències amb l'equip directiu que lidera Josep Maria Bartomeu.

"Després de tantes desavinences, m'agradaria posar un punt i final. Hem d'unir-nos tots els barcelonistes i assumir que el millor està per venir", ha afegit.

Creu Messi que "aquest equip donarà el millor" amb l'únic objectiu d'"aconseguir les alegries que sempre dona el futbol sobretot a aquesta gent, els nostres seguidors, que tant s'ho mereixen".

La idea del barcelonista és deixar enrere les diferències: "Particularment assumeixo els meus errors que, si van existir, van ser només per fer un millor i més fort FC Barcelona", ha comentat l'argentí.

"Però ja està, tot va passar i hem de concentrar-nos en fer-ho el millor possible i en aconseguir tot el que puguem assolir junts, com a equip i com a afició: sumant passió i il·lusió serà l'única manera de poder assolir els objectius, sempre units i remant en la mateixa direcció ", ha insistit.

Recorda el deu del Barça que qui el coneix sap que no és capaç de jugar a una altra cosa que no sigui sempre "per anar a guanyar i donar-ho tot en la pista".

"Va ser així durant tota la meva carrera i això no canviarà. Avui dia el meu compromís amb aquesta samarreta i aquest escut és total, segueix intacte", ha aclarit.

També va parlar sobre la marxa de Luis Suárez a l'Atlètic de Madrid i al comentari que va realitzar llavors a 'instagram' quan es va confirmar la marxa: "Et mereixies que t'acomiadin com el que ets: un dels jugadors més importants de la història del club , aconseguint coses importants tant pel grup com individualment. I no que et facin fora com ho van fer. Però la veritat que a aquestes alçades ja no em sorprèn res ".

Sobre això, Messi va admetre que va dir el que sentia "en alguns moments que van ser durs" per a ell. "Entenc que hi haurà qui pensi que vaig haver de callar o deixar-ho passar, però em van doldre moltes coses en les últimes setmanes i va ser la meva manera d'expressar-ho", ha argumentat.