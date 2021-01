Una escalada obligatòria per no haver de patir fins l'últim moment

Espanyol i Osasuna. Dos equips de superior categoria i un currículum acostumat a les altures que, amb alguns dies de diferència, han visitat la demarcació. Els blanc-i-blaus, per enfrontar-se al Llagostera. I els navarresos, per trepitjar la Garrotxa i veure's les cares amb l'Olot. Un parèntesi per competir i sobretot gaudir, el que els ha permès la Copa a un i altre equip. L'excepció de la realitat, perquè amb l'eliminació al sarró, els toca centrar-se de nou en el seu dia a dia. El que els obliga a tenir els cinc sentits posats en una Lliga ben competitiva i on no val a badar. El canvi de format, el que ja s'ha establert i el que està en camí, converteix l'actual Segona Divisio B en una competició més igualada que mai, amb poc marge de maniobra. Llagostera i Olot la reprenen, un cop acabades les vacances, a tocar del perill i amb l'obligació de revifar per escalar posicions. Certificar la permanència i no haver-s'ho de jugar tot a una carta a l'últim moment és el principal objectiu. Per fer-ho possible es fa indispensable sumar el més aviat possible. Si pot ser començant per aquest cap de setmana, molt millor.

El Llagostera, flamant campió de la Copa Federació, visita el camp del Prat aquest diumenge al migdia (12 hores). A partir de dos quarts de cinc, torn per a l'Olot, que rep l'Espanyol B al Municipal. Els dos representants gironins de la Segona Divisió B tenen temps per fer els deures, però a dia d'avui no es troben precisament en una posició còmoda a la classificació. Els olotins són penúltims amb nou punts. Dos més en té el Llagostera, un parell de posicions per sobre. Els rivals d'aquesta jornada, curiosament, viuen una realitat idèntica, pel que guanyar per deixar-los enrere esdevé indispensable. Ara mateix, Olot i Llagostera ocupen dues de les quatre posicions que els conduirïa directament a participar en la segona fase per la permanència. Una arma de doble tall. Els millors classificats d'aquesta segona ronda competirien la temporada vinent a la nova Segona RFEF, el que seria la quarta categoria del futbol estatal. Seria, per tant, com si es baixés un esglaó. Però és que la situació podria ser pitjor en el cas d'ocupar una de les últimes places en aquesta fase de permanència. Això t'envia a la Tercera RFEF, una divisió encara per sota. La cinquena. Olot i Llagostera, que diumenge tancaran la primera volta d'aquesta primera fase, tenen ara per davant onze partits per evitar les últimes quatre posicions del seu grup. Ara mateix, l'objectiu és classificar-se entre el quart i el setè, ambdós llocs inclosos. Un possible bitllet directe per participar a la fase per jugar a la Primera RFEF la temporada vinent. Una nova categoria, just per sota de la Segona Divisió A. El mal mer, en aquest cas, seria no acabar accedint a aquest privilegi i quedar-se a la Segona RFEF. Tot plegat, càlculs i suposicions.

Tots dos clubs, alhora, regiren el mercat tot buscant algun reforç. D'arribar a Olot, es tractaria d'un jugador sub23. El Llagostera, que va obrir la porta de sortida a Èric Jiménez, cerca una peça d'atac.