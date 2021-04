El Barça consultarà amb els socis l'entrada a la Superllliga

El Barça podria no entrar a la Superlliga Europea, el gran projecte de competició semitancada llançat ahir per 12 grans clubs europeus. Segons ha pogut confirmar TV3, el president de l'entitat, Joan Laporta, va fer constar al document fundacional de la competició una clàusula on supeditava l'entrada de l'equip al projecte als socis.

Per tant, la pròxima Assemblea de Compromissaris del Barça tindrà l'última paraula sobre l'entrada de l'equip a la Superlliga. En cas de decidir que no, el Barça se sumaria al Chelsea i Manchester City, que segons diferents mitjans britànics, estarien preparant els papers per donar-se de baixa del projecte liderat per Florentino Pérez.