Zinedine Zidane deixarà el Reial Madrid quan s’acabi la temporada. Sigui campió de Lliga o no. El tècnic, segons ha anunciat Telemadrid, ja té decidit abandonar el club blanc per segona vegada. «Només penso en la Lliga, la resta ja es veurà després», ha argumentat l’entrenador francès en les últimes setmanes, coincidint, sobretot, amb l’eliminació en la semifinal de la Champions contra el Chelsea.

El Madrid lluita per la Lliga, a tan sols dues jornades del final, resistint en la persecució sobre l’Atlètic. Però Zidane, segons aquesta mateixa informació, ja no té més energia, ni física ni mental, per regenerar una plantilla que ha donat mostres d’esgotament, tant futbolístic com generacional.

«Acabarem la temporada, però sempre l’hi posaré molt fàcil al club perquè m’ho ha donat tot», va dir Zidane abans de l’empat contra el Sevilla (2-2) a Valdebebas. «Els ho posaré molt fàcil, però això no és el tema ara», va argumentar el tècnic francès.