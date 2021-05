Darrer partit de la temporada lluny del Municipal. El viatge cap a la il·lusió de ser l’any vinent a la nova Primera RFEF s’està acabant. Per ser-hi la temporada que ve, el Llagostera ha de fer el primer pas guanyant avui a La Nucia a la Ciutat Esportiva Camilo Cano. Un terreny de joc molt diferent al del de Llagostera, de gespa natural, cosa que ha dut els blaugranes a fer aquesta setmana un entrenament a Palamós. «Afrontem el partit molt motivats, amb ganes de fer un pas endavant fora de casa i conscients del que ens juguem. És un partit decisiu que ens dirà fins on podem arribar», destacava Oriol Alsina a la prèvia.

A la cita, els blaugranes hi arriben en segona posició amb 35 punts i un coeficient d’1.46, després de veure com l’últim rival que trepitjarà el Municipal de Llagostera, l’Hèrcules, perdia (1-2) ahir a casa contra el líder, el Cornellà. En canvi, a La Nucia no els hi ha anat tan bé aquesta segona fase: ocupen la sisena posició amb 30 punts i un coeficient d’1.25. Tot i les diferències a la Lliga, Alsina destaca que La Nucia té «La Nucia té molt bones individualitats i està molt ben treballat, és molt fort defensivament, té qualitat al mig del camp i té jugadors ràpids i amb gol a dalt».

L’entrenador de l’equip gironí compara aquesta sortida amb la darrera al camp de l’Hèrcules, que es va saldar amb derrota. «Hem de fer un pas endavant, tenir la pilota, ser verticals i fer mal als espais. Respecte de l’últim partit fora, al Rico Pérez, hem de millorar en molts aspectes perquè allà ens van passar per sobre». Un triomf deixaria el Llagostera en posició òptima per jugar-se l’ascens a Hèrcules i Lleida.