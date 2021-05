«El que hem fet aquest any és una bogeria». Per més subjectiva que sigui l’opinió d’Oriol Alsina, entrenador i alhora pilar del Llagostera, es fa ben difícil rebatre el que és una evidència. Al títol de la Copa Federació, la classificació per a la propera edició de la Copa del Rei i el subcampionat de la Copa Catalunya, se li suma una trajectòria notable a la Lliga. Se li pot posar la cirereta del pastís aquest mateix diumenge. Contra tot un Hèrcules, en joc hi haurà un bitllet per a la Primera RFEF, la que serà la tercera categoria estatal a partir del curs vinent, però que superarà, ni que sigui un xic, en qualitat i competitivitat l’actual Segona B. Es pugi o no, tothom al club blaugrana té ben clar que el que s’ha fet fins ara és digne d’estudi i mereix un aplaudiment. Però per si de cas, Alsina i companyia esperen que el Municipal sigui una olla a pressió i que la victòria, i de passada l’ascens, sigui un digne fi de festa.

«Cansats» després d’un llarg viatge de tornada de La Nucia, els jugadors avui descansen abans de posar-s’hi de nou demà. De moment, res d’eufòria. «En el moment que pensem que ho tenim a tocar és quan ens equivocarem. Ens ve un rival terrible, el més fort de tots, que s’adapta perfectament al nostre camp», avisa Alsina, qui li dona això sí «opcions» al seu equip perquè considera que «ara la balança està al cinquanta per cent». «Ells tenen un equiparro i per això prepararem el partit com mai», afegeix. Està convençut que «evidentment podem guanyar» perquè «s’ha demostrat que competim molt i molt bé, sobretot a casa nostra. No ens podrem despistar ni un minut, hem d’estar a un nivell molt alt».

El mateix que els ha servit, per exemple, per eliminar el Nàstic de la Copa Federació, on també el Llagostera va superar l’UCAM, candidat a l’ascens a Segona. «Sense comptar l’any de l’ascens, passi el que passi aquesta és la millor temporada que hem fet mai. Perquè tenim l’opció de pujar en l’últim partit i som campions de la Copa Federació. És una animalada, una bogeria. Tothom apostava al principi que érem un candidat a baixar i aquí estem. Lluitem contra monstres i ningú ens ha regalat res».

Per intentar fer-la encara més grossa, el Municipal podrà encabir fins a un miler d’espectadors aquest diumenge. Els socis entraran de franc i, de regal, obtindran una samarreta o una bufanda fins que s’esgotin les existències. Productes que, aquells que ho desitgin, podren adquirir a l’Outlet Tèxtil Tarragó per 5 euros. «Esperem que s’esgotin les entrades, que tothom vingui a animar-nos perquè els necessitem». El Llagostera és ara segon del seu grup amb una mitjana d’1.52. El de l’Hèrcules, tercer, és d’1.42. El mateix que el Lleida Esportiu. Un i altre equip s’enfronten demà en un endarrerit i en funció del resultat (empat o victòria dels alacantins) el Llagostera en faria prou amb un empat.