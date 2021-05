Girona celebrarà la 9a Jornada de l’Esport Femení amb una edició més extensa per tal d’evitar aglomeracions i garantir totes les mesures de seguretat de la COVID-19. Les activitats se celebraran més enllà d’una jornada com era habitual, i tindran lloc del 10 al 12 de juny a la plaça de Salvador Espriu, a la plaça de Calvet i Rubalcaba i al riu Onyar de les 18 a les 20.30 h; i el 13 de juny tindrà lloc l’acte de cloenda a l’Auditori Josep Irla a partir de les 10.30 h. Així ho han explicat aquest matí en roda de premsa, el vicealcalde de Girona, Quim Ayats; el diputat d’Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef, la coordinadora territorial de l’Institut Català de les Dones (ICD) a Girona de la Generalitat de Catalunya, Fina Surina, i el regidor d'Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran.

"La Jornada de l’Esport Femení és una plataforma per trencar estereotips, i per promoure i difondre la pràctica esportiva femenina. És necessari, des de la reflexió personal i social, un canvi per valorar les esportistes pels seus mèrits esportius i personals perquè aquestes dones es converteixin en referents per a les més petites", ha assegurat el vicealcalde Quim Ayats.

La jornada comptarà amb exhibicions esportives d’una trentena d’entitats i clubs, tant de la ciutat com de la demarcació de Girona. El públic podrà gaudir veient els entrenaments i els tornejos dels equips femenins del territori, que aquests dies es traslladaran al carrer per tal de fer visible l’esport femení. En total, hi haurà una vintena de disciplines diferents. Per temes de seguretat sanitària, no es podran dur a terme les activitats d’iniciació en l’esport que es feien en les anteriors edicions i que estaven obertes a tot el públic.

Enguany, la jornada comptarà de nou amb quatre ambaixadores. Aquestes són: Núria Pau, actual campiona d’Espanya i d’Andorra absoluta en la disciplina d’eslàlom d’esquí alpí, 8a en la Copa d’Europa d’Andalo i participant a proves de la Copa del Món; Sofia Xuan Zhang, una de les millors jugadores de tenis taula d'Espanya que ha aconseguit situar-se a la 5a posició en el rànquing mundial sub-21; Judit Carmaniu, gimnasta rítmica que actualment està al Club Mabel de Benicarló i que s’ha format al GEiEG; i Núria Llop, capitana del Girona FC. Un any més les Biblioteques de Girona col·laboraran en la jornada fent-ne difusió i distribuint punts de llibres amb un disseny exclusiu amb les ambaixadores 2021 com a protagonistes.

L’esdeveniment finalitzarà el diumenge 13 de juny amb un acte de cloenda, a l’Auditori Josep Irla de l’edifici de la Generalitat a Girona, a partir de les 10.30 h. Es projectarà el documental Hijas de Cynisca, seguit d’un col·loqui amb la seva directora, Beatriz Carretero, i altres esportistes convidades. El film tracta sobre la desigualtat de gènere en l’esport i dóna veu a dones esportistes que són referents i que han aconseguit grans fites en la seva carrera. Amb la seva projecció es vol fomentar la reflexió i el diàleg per superar prejudicis i estereotips que impedeixen a les nenes i a les adolescents accedir i desenvolupar-se en igualtat d’oportunitats.