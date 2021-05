El Reial Madrid fa oficial la segona renúncia de Zinedine Zidane a la banqueta, qui després d'una temporada sense títols ha decidit donar per finalitzada la seva etapa com a entrenador madridista, decisió que respecta el club i li mostra "agraïment per la seva professionalitat".

"Zidane és un dels grans mites del Reial Madrid i la seva llegenda va més enllà del que ha estat com a entrenador i jugador del nostre club. Ell sap que està en el cor del madridisme i que el Reial Madrid és i serà sempre la seva casa", diu el comunicat.