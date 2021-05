El Reial Madrid va fer oficial la segona renúncia de Zinedine Zidane a la banqueta, qui després d’una temporada sense títols ha decidit donar per finalitzada la seva etapa com a entrenador madridista; una decisió que respecta el club i li mostra «agraïment per la seva professionalitat».

El tècnic francès va informar dimecres al club i els seus jugadors de la decisió que havia pres en quatre dies de reflexió després de la conclusió de la seva temporada més complicada, la primera sense títols i amb un gran desgast.

Zidane se’n va com l’entrenador estranger amb més partits en la història del club blanc i el segon tècnic més llorejat, als seus 48 anys, amb onze títols conquistats. Es queda a tres de Miguel Muñoz. Antonio Conte, que ha guanyat la lliga amb l’Inter, és el més ben situat a rellevar Zidane, sense descartar Raúl (Castella) ni l’ex-Juventut Allegri.