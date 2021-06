El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha assegurat que està "còmode" amb Ronald Koeman i, malgrat que el període de reflexió i les converses amb l'entrenador continuen en curs, creu que si en una travessa '1' fos continuar i '2' sortir marcaria la casella '1'.

"L''1' és a casa i el '2' és a fora, no? Es comença a comptar a partir de l''1', no? No puc contestar, però les converses van molt bé. Anem parlant i hi ha un diàleg molt fluid. Jo veig més un '1' que no pas un '2'", ha reconegut Laporta en una roda de premsa.

A més a més, ha apuntat que aviat se sabrà --"no trigareu gaire a saber-ho"-- el fruit de la negociació. "Aquest període de reflexió era bo, i estic segur que amb Koeman millorarà l'equip i els criteris a seguir perquè no torni a passar el que ha passat a final de temporada".

Creu que les negociacions amb l'entorn de Leo Messi continuen avançant. "El contracte no depèn de l'auditoria. Això està en converses, amb els representants de Leo, i va bé i esperem que continuïn progressant. Per ara, més o menys el resultat de l'exercici el tenim controlat", ha apuntat.

També ha fet "una reserva i una estratègia" per encarar la negociació amb el '10'. "Va bé, no està fet, però a tots ens il·lusiona que en Messi i l'Agüero juguin junts, i a l'Eric també li agradaria. Sempre he dit que de part d'en Messi no és una qüestió de diners", ha reiterat.

Segons Laporta, Messi vol tenir un equip molt competitiu per guanyar Lligues, Champions i títols. "Com més aviat millor ho tinguem decidit millor, però tampoc no ens posem presses de cap part a l'altra. La relació és molt bona per les dues parts", ha comentat.

Per ara han arribat lliures el davanter Kun Agüero, gran amic de Messi, i el central Eric Garcia. "Quan vaig dir que es faria una renovació profunda, per millorar el primer equip i de mentalitat, és perquè hi treballem. I hi haurà més presentacions de jugadors", ha anunciat.

"Estem portant jugadors de molt nivell, hem après a ser malabaristes, acròbates, perquè per fer això cal saber negociar i tenir coneixements. Estic satisfet de l'equip, veureu que les incorporacions seran de gran nivell per l'exigència que volem imposar a l'equip", ha conclòs Laporta.