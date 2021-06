El Massi-Tactic va quedar primer per equips i segon en individuals, amb Vita Heine, diumenge passat a la ReVolta de Sant Cugat. La prova, de 97 km i organitzada per la Volta Ciclista a Catalunya i l’Ajuntament de Sant Cugat, va deixar molt bones sensacions a les gironines: la ciclista noruega va fregar el primer lloc a l’esprint (superada per Katrine Aalerud, de Movistar) i va encapçalar la classificació d’esprints especials i de muntanya. Mireia Benito va acabar quarta, i va completar una bona actuació acompanyada per Gabrielle Pilote-Fortin, Agua Marina Espinola, Emma Grant, Belén López, Patri Ortega, Marta Sanchez i Martina Moreno. Sergi Güell, president del CC Baix Ter, explica que «només se’ns va escapar la victòria de la carrera per 30-40 cm, en l’últim esprint».