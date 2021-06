L’italià Carlo Ancelotti torna al Reial Madrid per convertir-se en l’entrenador del primer equip de futbol i substituir així Zinedine Zidane, que va demanar la seva dimissió pocs dies enrere disconforme amb la política del club, del qual ha notat una evident manca de confiança. Després de desvincular-se de l’Everton anglès, Ancelotti signarà per les tres properes temporades, fins al 2024, segons va informar a mitja tarda l’entitat madridista.

L’italià va passar a la història del Reial Madrid per ser el tècnic de la desena Copa d’Europa i en la seva primera etapa al capdavant de l’equip va aconseguir quatre títols dels nou que va disputar. Tenia contracte en vigor amb l’Everton, però després de rebre la trucada de Florentino Pérez va forçar la situació per quedar lliure i arribar a una entesa perquè el seu retorn es fes realitat. Avui es durà a terme l’acte protocol·lari de la signatura i la seva presentació oficial com a nou tècnic blanc.