El Garatge Plana Girona ha caigut eliminat de la Copa del Rei d'hoquei patins que s'està disputant a La Corunya. L'equip dirigit des de la banqueta per Marc Comamala i Ramon Benito ha signat un extraordinari partit contra el Reus Deportiu però ha acabat perdent per culpa d'un gol a l'últim sospir del temps extra.

Tot i que sobre el paper no era de bones a primeres el favorit per accedir a les semifinals del torneig, el conjunt blanc-i-vermell ha posat contra les cordes al seu rival. No només ha mantingut la balança ben equilibrada fins al descans (2-2), sinó que ha allargat aquesta igualtat durant tota la segona meitat, quan ha arribat a avançar-se fins a dues vegades en el marcador. David Gelmà ha posat el 5-6 en el marcador però Marc Julià ha instal·lat el 6-6 amb el qual s'ha arribat al final del temps reglamentari.

La pròrroga ha sigut també molt igualada i només s'ha trencat quan només faltaven tres segons. En una acció fortuïta, Àlex Rodríguez ha batut Llaverola per fer pujar el definitiu 7-6. El Reus Deportiu s'enfrontarà ara al guanyador del partit que en unes hores enfrontarà el Barça amb el Noia.