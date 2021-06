Presència gironina a la present edició del Tour de França perquè el Massi-Tacic UCI Women’s Team és un dels tres equips estatals, juntament amb el Movistar i el Bizkaia, que avui competiran a La Course by Le Tour de France. Es tracta d’una prova femenina professional de només un dia que es disputa dins del marc del Tour, que avui celebra la seva primera etapa amb sortida a Brest. Les sis corredores de l’equip empordanès que hi participaran són Spela Kern, Mireia Benito, Olivia Baril, Maike Coljé, Marta Sánchez i Agua Marina Espinola.