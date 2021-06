Verstappen, de 23 anys, va aconseguir la seva sisena pole des que pilota en F1, la tercera de la temporada, en cobrir els 4.318 metres de la pista de Spielberg en un minut, tres segons i 841 mil·lèsimes, 194 menys que Bottas, sancionat per la virolla que va fer al pit lane durant el segon lliure de divendres, i que arrenca cinquè. Hamilton -segon al Mundial, a 12 punts dels 131 de Mad Max- sortirà segon en una prova que el doble campió mundial espanyol Fernando Alonso afrontarà des del novè lloc.

El finlandès Kimi Raikkonen, campió del món en 2007, i el francès Esteban Ocon, company d’Alonso a Alpine, van caure en la primera ronda de la cronometrada principal, en la qual va entrar pels pèls, quinzè, l’australià Daniel Ricciardo, segon en els lliures de divendres.

Alonso, que es va divertir amb el sisè parcial de la Q2, tal com va comunicar per ràdio, va marcar el novè lloc a la ronda decisiva, i sortirà des de la cinquena fila, per davant del canadenc Lance Stroll. Pel que fa a Carlos Sainz, arrencarà des de la dotzena, al costat de George Russell, que sempre ha entrat a la Q2 amb el seu Williams aquest any. Rusell sortirà onzè aquest diumenge, en una cursa prevista a 71 voltes, per completar un recorregut de 306 quilòmetres i mig.