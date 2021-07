El president d'Aragó, Javier Lambán, ha anunciat que el seu govern abandona la candidatura dels JJOO d'Hivern 2030 fins que no es reconstrueixi el consens del president del Comitè Olímpic Español, Alejandro Blanco, perquè Aragó i Catalunya hi participin en peu d'igualtat.

Aquesta situació de paritat no es contempla en la carta que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviat al COE per formalitzar l'interès de la Generalitat per acollir la cita olímpica amb el nom Pirineus-Barcelona, sense esmentar la participació de la comunitat veïna.

Fonts de l'executiu aragonès han informat que la confiança de Lambán en el Govern és inexistent per la seva "deslleialtat" cap al Comitè Olímpic, l'organisme que fins ara "amb molt encert" ha liderat la possible candidatura i que "necessàriament" ho ha de continuar fent si tira endavant.