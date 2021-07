La nedadora catalana Mireia Belmonte va assegurar aquest diumenge que «tampoc no es poden fer miracles en dos mesos d’entrenaments» després de fregar la medalla de bronze en els 400 estils dels Jocs Olímpics de Tòquio, malgrat el seu dolor persistent a l’espatlla, i ha augurat una bona actuació en els 1.500 m, on es veu «ràpida» per poder lluitar en una nova final. La japonesa Yui Ohashi va donar el primer or al país amfitrió en la natació dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020, després d’imposar-se en la final de 400 metres estils, on va destronar l’hongaresa Katinka Hosszu (va acabar cinquena), mentre que la catalana Mireia Belmonte, bronze en aquesta prova a Rio 2016, va quedar en quarta posició. «Ha estat una pena per quedar-me tan a prop de la medalla en aquests 400 estils, però tampoc no es poden fer miracles en dos mesos d’entrenaments. Té un valor personal aquest quart encara que no hagi estat una medalla», va dir Belmonte en declaracions a la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN). La nedadora, que té quatre medalles olímpiques, s’ha quedat a tocar de la cinquena aquest diumenge, concretament a 23 centèsimes. «Ha estat una cursa dura perquè hi havia molta competència i força ràpida per nedar al matí», ha analitzat sobre la prova que s’ha emportat la japonesa Yui Ohashi. «Ha estat en general un any dur amb l’espatlla i més coses, però no tot pot ser bonic en l’esport. No obstant això, em veig ràpida en els lliures per als 1.500 m». Avui torna a la piscina a les 14.10 h.