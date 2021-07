El doble scull lleuger format pel gironí Manel Balastegui (CN Banyoles) i el gallec Caetano Horta es va imposar la passada matinada a la final B dels Jocs Olímpics amb un temps de 6:15,45, en una regata en què van marcar el pas des dels primers metres. Van superar en 56 segons el bot polonès, i en 01:47 a l’ucraïnès. La parella, entrenada per Carles Grabulosa (CN Banyoles) va confirmar el seu prometedor futur apuntant-se el diploma olímpic en la seva primera presència en uns Jocs, amb 21 i 18 anys respectivament. Balastegui va ser el primer gironí a classificar-se per a la cita olímpica i la passada primavera va canviar de company per culpa dels problemes de pes de Rodrigo Conde, que el van canviar de categoria.

La nova parella va dominar amb contundència la final B des del tret de sortida. Balastegui i Horta van sortir de pressa, guanyant avantatge als seus rivals al pas de cada parcial. I això que el bot polonès els va posar pressió. Només faltaria, si en joc hi havia no tan sols un diploma olímpic, sinó també l’orgull ferit per no estar presents en la lluita per les medalles. Al cap de 500 metres, Balastegui i Horta gaudien d’un petit privilegi, transformat en un mínim 0,34 segons més endavant. Però no calia patir tant pel diploma, assegurat tant per al vencedor de la final B com per al segon, i Ucraïna estava a més d’un segon. Al tercer parcial, Polònia s’apropava: només 0,15 segons separaven els espanyols dels polonesos. Els entesos mesuraven la distància entre un i altre en «un parell de palades». Ucraïna i el Canadà també s’apropaven, calia donar-hi emoció. Però Balastegui i Horta no van tremolar mai. Tot confiança i rialles, quan van creuar la línia d’arribada i van recollir el merescut diploma.