El pilot català Maverick Viñales, de 26 anys, campió del món de Moto3 (KTM, 2013) i pilot oficial de l’equip Yamaha des del 2017 (la seva millor posició al Mundial han estat dos tercers llocs en el 2017 i 2019), podria estar a hores d’ara acomiadat de l’equip de la fàbrica de Hamamatsu si els màxims responsables de la firma japonesa no estiguessin de vacances.

D’haver estat actius els màxims responsables nipons de la firma dels diapasons és més que segur que haguessin decidit, en comú acord amb el dirigent britànic Lin Jarvis, acomiadar el català. Jarvis va ser qui va decidir, després d’examinar la telematría de la M1 de Viñales i el seu comportament en carrera, el maltractament de la moto, baixar a MVK de la moto aquest cap de setmana.

Viñales, que ahir se’n va anar a veure els entrenaments a un dels revolts d’Spielberg i va escriure un tuit lamentant no poder participar en els assajos del segon Gran Premi austríac («una pena veure-ho des de fora i espero poder explicar aviat tot el que ha passat»), té més que decidit signar, només per una temporada (2022), amb l’equip Aprilia per ser el company del seu amic Aleix Espargaró.

Aprilia, el refugi ideal

És evident que el comportament de MVK, que va ser acusat per Yamaha d’haver intentat destruir la moto, el motor, i posar en perill la seva vida i la dels seus companys de graella, li ha tancat totalment, segons ha pogut saber El Periódico de Catalunya, les portes de qualsevol fàbrica japonesa (Yamaha, Honda i Suzuki) i, per tant, només li queda Aprilia i, possiblement, tingui alguna possibilitat que l’enginyer en cap del projecte Ducati, Gigi Dall’Igna, que està enamorat de el seu estil de pilotatge, li pugui facilitar alguna de les seves vuit motos oficials en els propers anys.

La discussió, la desconnexió, la baralla, l’enuig, l’enfrontament amb Yamaha i, molt especialment, amb els dos màxims responsables de l’equip oficial Monster Yamaha, Jarvis i l’italià Massimo Menegalli, va arribar fins i tot a l’extrem que Àngel Viñales, pare de Maverick, que després d’una llarga separació ha tornat al costat del seu fill, va tenir una conversa duríssima amb Jarvis a qui va acusar, bé a ell i a Yamaha, «d’haver arruïnat els últims cinc anys de carrera del seu fill».

La sorpresa de Jarvis

Jarvis, no només es va sorprendre per aquesta crítica i atac, sinó que li va respondre, davant la sorpresa del progenitor de Maverick, que li estranyava molt aquesta observació «perquè, llavors, no entenc per què Maverick, el seu fill, em va dedicar amb tot afecte el trofeu que li van donar com a guanyador del primer gran premi d’aquest any, el que vam guanyar a Doha», li va respondre Jarvis.

Viñales creu que l’ocasió d’Aprilia és només una solució momentània ja que considera que, el proper hivern, s’obriran un munt de finestres de cara al 2023, encara que els experts de la graella, insisteixo, creuen que la rebel·lia de Viñales i el comportament del seu pare amb una de les fàbriques més importants del Mundial de MotoGP, li tancarà totes les portes dels equips japonesos.