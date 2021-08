Aplaudiments, crits, alegria, llàgrimes i l’afició avesada vers una llegenda viva del futbol català. Ahir es va acomiadar un futbolista que deixa enrere 232 partits, 38 gols, 9 temporades, 3 ascensos i 1 Copa Federació amb el Llagostera, ara Costa Brava. Pitu Comadevall va abaixar el teló a una carrera esportiva exitosa en el partit que va enfrontar l’equip d’Oriol Alsina amb el Barcelona B; els dos clubs que el van gaudir més. El resultat ahir va ser el de menys; no obstant si es pot guanyar, millor que millor. Un gol de Monreal a l’inici de la segona meitat va donar el triomf al Costa Brava a falta d’una setmana perquè comenci la Lliga.

Palamós no estava sent terreny favorable pel Costa Brava, i això que s’hi hauran d’acostumar perquè jugaran tota la temporada allà. Ahir, el Barcelona B era el tercer equip que visitava el Nou Estadi. De moment, els d’Oriol Alsina sumaven els partits jugats allà amb derrotes i amb el caseller de gols a favor a zero. Girona i Sabadell els havien superat. Tot i això, ahir era un dia màgic i l’equip es va impregnar d’aquesta mística. L’esquerra d’or. El migcampista de Salt. Pitu Comadevall deia adéu al futbol després de tota una vida lligada a aquest esport. Estimat per tothom, Pitu no havia pogut acomiadar-se la temporada passada, en un partit oficial, com a ell li haria agradat. Esperava poder-ho fer contra l’Hèrcules però les circumstàncies del partit no van ser les idònies per veure’l colpejant la pilota amb aquella suavitat magnètica per darrer cop.

Abans de l’inici de partit se li va fer entrega d’una placa i dues samarretes, una de cada club. Però el regal més valuós seria disputar cinc minuts i acomiadar-se sobre la gespa de Palamós.

Les regnes del partit les va agafar el filial blaugrana. Amb més ocasions que els locals veien un cop i un altre com Marcos les desbaratava. Romero va tenir la millor, però va veure com el travesser escopia el xut. Ben començada la segona meitat, Monreal va aprofitar un servei de cantonada per posar l’1-0. De pilota aturada un altre cop, com els té acostumats. D’ocasions n’hi van haver, sobretot pel bàndol visitant que es va desesperar amb Marcos Pérez. Sense temps per més, Pitu s’acomiada del futbol de la millor manera: sobre el terreny de joc i amb una victòria del seu equip.

L’homenatge i els minuts jugats per Pitu Comadevall no van ser l’única sorpresa que el Costa Brava tenia pels presents a Palamós. A la mitja part de l’enfrontament contra el Barcelona B, el club va fer oficial una nova incorporació per aquesta temporada. Amb el dorsal 15, el Costa Brava va fer oficial Ahmed Al-Fraidi procedent de l’Al Qadisiyah saudí. Internacional absolut amb la selecció de l’Aràbia Saudita juga de mig centre i pot aportar qualitat, visió de joc i experiència per a l’equip. Aquesta no serà la seva primera aventura a l’estat, ja que anteriorment va vestir la samarreta del Melilla.

La seva incorporació no va ser l’única del dia. Al matí, la secretaria esportiva del club va fer oficial el fitxatge del jove extrem Ylias Chaira que prové del Girona en qualitat de cedit.

