El Manchester United va anunciar el fitxatge del davanter portuguès Cristiano Ronaldo, que torna al club anglès 12 anys després de la seva sortida cap al Reial Madrid i després de desvincular-se de la Juventus. «El Manchester United es complau a confirmar que el club ha arribat a un acord amb la Juventus per al traspàs de Cristiano Ronaldo», va anunciar l’equip anglès en un comunicat. Ronaldo, de 36 anys i cinc cops guanyador de la Pilota d’Or, va iniciar la seva primera etapa en el Manchester United el 2003, quan va arribar procedent de l’Sporting portuguès. Tot i que se l’havia vinculat al City, finalment va tornar a Old Trafford.

Mbappé, a punt

Kylian Mbappé va estar present en el penúltim entrenament del PSG abans del seu partit de Lliga el diumenge contra el Reims, marcat pel suspens sobre la seva jove estrella, que està a punt de fitxar pel Reial Madrid, i per l’expectació pel possible debut de Leo Messi. Segons les últimes informacions, el PSG ha rebut una segona oferta per Mbappé per part del Reial Madrid xifrada en 180 milions d’euros (10 d’ells en incentius molt factibles). La premsa local indica que els francesos ja es plantegen una marxa de la seva estrella, a contracor. El 2017 va acordar pagar el Mònaco 180 milions per Mbappé, i ha intentat lligar-lo fins al 2026 i un salari anual net de 25 milions.