El Barça i el BAXI Manresa disputaran aquest vespre (2/4 de 10) la gran final de la Lliga Catalana ACB a Manresa. El conjunt blaugrana es va desfer ahir amb comoditat del Joventut per 82-69 en un partit on els badalonins van notar les baixes de Bassas i Tomic. Davis (13) i Jokubaitis (11) van ser els màxims anotadors del conjunt de Sarunas Jasikevicius. En l’altra semfinal, el Manresa va superar l’Andorra (82-79), que no podrà revalidar títol.