Victòria de l’Olot en el primer partit de la temporada. I que millor que fer-ho per encetar les Festes del Tura. El rival ha sigut un Castelldefels que ha vist com Juanito feia en pròpia porteria el primer pels locals a la primera meitat. El que ha de ser el referent en atac, Xavi Ferron ha fet el segon des del punt de penal. Al 57 els Castelldefels ha fet el primer mitjançant Gallardo. Tot i retallar distàncies, no han pogut evitar el tercer i definitiu gol de Sergi Arranz.